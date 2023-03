NEWS

Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Amici 22, la borsa di studio a Gianmarco

Nonostante l’eliminazione da Amici 22 Gianmarco Petrelli può comunque sorridere. Il ballerino è stato convocato in Casetta dove ha affrontato il ballottaggio finale con Cricca. Il cantante è riuscito ad avere la meglio, mentre il ballerino è stato costretto a fare ritorno alla sua quotidianità.

Prima di lasciare il posto che per sette mesi l’ha ospitato, Gianmarco ha ricevuto un’ultima sorpresa ad Amici 22, mostrata oggi nel corso del daytime. L’ex allievo è stato fatto accomodare e ha visto un filmato.

Poco dopo Maria De Filippi ha annunciato al ragazzo di aver vinto una borsa di studio a New York. Un percorso di tre settimane, offerto da una delle Accademie più famose e prestigiose di danza moderna presenti negli USA, la Joffrey Ballet School. Sconvolto ed entusiasta della notizia, tra l’abbraccio dei suoi compagni di Amici 22, Petrelli ha appreso ancora:

“Si tratta di un percorso intensivo di studio con alcuni dei coreografi più conosciuti del momento presso una delle compagnie più rinomate d’America. Durante l’evento avrai la possibilità di essere selezionato da agenzie di talent per opportunità lavorative e confrontarti con talenti provenienti da tutto il mondo”, ha concluso Maria De Filippi.

Con una strana coincidenza la fidanzata Megan (anche lei ex allieva di Amici 22) ha ricevuto una borsa di studio nella medesima città. Anche se la conduttrice ci ha tenuto a precisare che non è certo che lui e la ballerina siano in America nello stesso periodo. Al contempo però lui non è parso preoccupato: “Vorrà dire che ci andrò due volte”.

Nella puntata di sabato Gianmarco è stato il secondo eliminato ma per lui c'è una sorpresa pazzesca! 🤩 #Amici22 pic.twitter.com/iiwTvBMjO7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

Dopo la bella notizia, però, sono arrivati i saluti finali. Gianmarco ha abbracciato i suoi compagni di Amici 22 tra le lacrime e ha lasciato per sempre la scuola. Un momento molto toccante che ha commosso il pubblico da casa che ha seguito il daytime di oggi.

Per Gianmarco è arrivato il momento di salutare i suoi compagni 💛 #Amici22 pic.twitter.com/ej5AMfj0mo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 27, 2023

Che dire? In bocca al lupo, Gianmarco!