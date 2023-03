Amici 22, l'ultimo regalo di Piccolo G per Federica dopo l'eliminazione: lei scoppia in lacrime

NEWS

Andrea Sanna | 27 Marzo 2023

Le lacrime di Federica ad Amici 22

L’ultima puntata di Amici 22 ha visto l’eliminazione di Piccolo G e Gianmarco dalla scuola. Un duro colpo per l’intero gruppo, che è parso molto provato nel post puntata. Tornati in Casetta dopo l’appuntamento, Federica è parsa di sicuro la più toccata dall’eliminazione del cantante.

Senza dire una parola l’allieva di Amici 22 appena rientrata in appartamento è corsa subito in stanza. Guardandosi intorno, con la speranza forse di ritrovarlo lì, la ragazza è sembrata un po’ spaesata. Arrivata lì però ha notato qualcosa sul letto. Sul materasso si è accorta infatti della presenza dello zainetto che, in origine, apparteneva proprio a Piccolo G. All’interno pensava forse di trovare qualcosa, ma a quanto pare era vuoto o comunque non è stato mostrato alle telecamere. In ogni caso, compreso il gesto del ragazzo, con le lacrime agli occhi Federica ha raggiunto gli altri compagni.

Arrivata in cucina Federica ha mostrato lo zaino al coinquilino di Amici 22, Wax, per poi scoppiare a piangere e tornare nuovamente in stanza. Poggiato il regalo che Piccolo G ha lasciato per lei, ha raggiunto subito la sua amica Angelina e le ha raccontato tutto: “Era vuoto? Ora sei costretta a usarlo”, le ha detto la collega cercando di consolarla. Federica ha annuito con la testa, provando in qualche modo a tirarsi su dopo questa batosta.

Il momento mostrato oggi durante il daytime pomeridiano di Amici 22 ha molto commosso il pubblico e i fan del talent show di Canale 5. Tutti speravano però di poter vedere un loro incontro, esattamente come accaduto con Gianmarco dopo la sua eliminazione. Ma così non è stato.

Staremo a vedere se nella puntata di domani, magari, riusciremo a vedere qualcosa a tal proposito. Seguiteci per altre news e curiosità sui protagonisti di Amici 22.