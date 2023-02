NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2023

Amici 22

Dopo Maddalena e Angelina, anche Gianmarco entra a far parte del Serale di Amici 22 per volere di Alessandra Celentano.

Anche Gianmarco entra al Serale di Amici 22

Non mancano le emozioni oggi ad Amici 22. Nel corso della puntata infatti sono state consegnate ben due maglie del Serale e a vincere l’accesso alla fase finale del programma sono state Maddalena e Angelina. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Emanuel Lo infatti ha chiesto che 4 ballerini affrontassero una gara d’improvvisazione, dopo che Alessandra Celentano in settimana ha detto la sua sull’espressività, a suo parere non convincente, di Samu e Paky. Il professore così ha chiesto che i due, insieme a Ramon e a Gianmarco, si esibissero in una gara incentrata proprio sull’espressività.

A giudicare i ragazzi è stato Marcello Sacchetta, che ha stabilito che a vincere fosse Gianmarco. A quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico in studio e da casa senza parole.

Alessandra Celentano, a sorpresa, ha deciso di consegnare un’altra maglia del Serale, dandola proprio a Gianmarco. Il ballerino così, dopo Ramon, Isobel, Maddalena e Angelina, entra a far parte ufficialmente della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Ma cosa accadrà nelle prossime settimane e quali saranno gli altri allievi che accederanno al Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.