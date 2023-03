NEWS

Andrea Sanna | 26 Marzo 2023

Amici 22

Gianmarco di Amici 22 sui social

La puntata di Amici 22 ieri si è conclusa con le clamorose eliminazioni di Piccolo G e Gianmarco Petrelli. Il cantante e il ballerino sono stati costretti a lasciare la scuola più famosa d’Italia. Nella giornata odierna proprio Gianmarco ha fatto ritorno sui social con un curioso video. Attraverso l’alfabeto dattilogico ha voluto mandare un messaggio ai propri fan.

Ecco qui il video del ballerino di Amici 22, a cui sono seguite altre storie…

Gianmarco torna sui social con dei segni#Amici22 pic.twitter.com/3mfz5CpC1p — AMICI NEWS (@amicii_news) March 26, 2023

Nel mentre poco prima della sua eliminazione, Gianmarco di Amici 22 ha raccontato le emozioni contrastanti che si è trovato a vivere in quel preciso istante. Ha ammesso di stare bene in realtà e di sentirsi strano. L’aver trascorso sette mesi lì con i suoi compagni sono tanti e si è affezionato tanto agli ambienti e alle persone: “Avrò tanta nostalgia, io sono molto nostalgico, mi ricorderò la complicità che avevo con alcuni di loro. Anche con Megghy, è stata una settimana particolare anche sotto questo aspetto. Lei mi è mancata. Io ci ho messo tanto tempo per entrare qua dentro”

Il ballerino mai si sarebbe aspettato di entrare nella scuola di Amici 22 e non avrebbe nemmeno mai pensato di poter conquistare la fiducia e l’attenzione della maestra Alessandra Celentano. Lui non si aspettava che lei potesse vedere qualcosa in lui e che l’abbia difeso a spada tratta: “Le cose che sono successe, le persone che ho conosciuto mi hanno sorpreso. Lo vedevo tanto Amici quando avevo sedici anni. Dicevo un giorno voglio essere lì, ed era quello che mi spingeva tutte le estati a riprovare, per soddisfare il sogno di quel ragazzino di 16 anni”.

In parte Gianmarco Pretelli si sente di aver ottenuto qualcosa grazie ad Amici 22, ma non si sente mai soddisfatto di quel che fa. Oltretutto si dice molto emotivo e ha difficoltà a gestire questa cosa. “Voglio ringraziare tutti, in ogni caso, per l’opportunità che mi è stata data di essere qua. So che la mia famiglia è orgogliosa”, ha concluso.