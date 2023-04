NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

Isobel di Amici 22 si fa male a un braccio

Questa sera ha avuto inizio la settima puntata del Serale di Amici 22. La prima manche ha visto andare al ballottaggio finale Cricca, il quale ha perso la sfida contro Maddalena ed è diventato il primo allievo a rischio eliminazione definitiva. Grazie al web sappiamo già chi dovrebbe tornare a casa, ma per il momento non possiamo ancora esserne sicuri. Questo perché solo nel momento in cui Maria radunerà tutti in casetta sapremo la verità.

Mentre attendiamo di conoscere il responso ufficiale, quindi, parliamo di ciò che è successo all’interno della puntata in onda. Durante la seconda manche, non solo Wax ha scritto delle barre all’interno di un pezzo per rispondere alla dure critiche ricevute dai giornalisti, ma Isobel ha subito un incidente.

Il tutto è avvenuto nel corso del ballottaggio con Aaron, il quale poi è andato a rischio eliminazione definitiva. La ballerina australiana ha danzato sulle note di “Who Run the World (Girls), ma purtroppo si è infortunata a un braccio. Per tale ragione è dovuta uscire dallo studio e andare dal fisioterapista. Stando a ciò che dicevano le anticipazioni su Amici 22, già sapevamo che tutti quanti sono andati preoccupati a vedere se stava bene. Qui sotto vi lasciamo il video.

ISOBEL SEI ARTE IL MODO IN CUI IN TUTTE LE ESIBIZIONI È PERFETTA !! #amici22pic.twitter.com/QlN9Yi0eaE — michy 🐞 (@hankerslove) April 29, 2023

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.