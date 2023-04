NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

La risposta di Wax ai giornalisti ad Amici 22

Questa sera va in onda la settima puntata, per la precisione la terzultima, del Serale di Amici 22. Ormai ci stiamo avvicinando alla finale e in gara stanno rimanendo sempre meno allievi. I giudici, infatti, voteranno ancora la prossima settimana, in quanto la finale sarà in diretta. Quel giorno toccherò al pubblico, molto probabilmente, tramite il televoto decidere chi si aggiudicherà la vittoria.

Ma parliamo della puntata in corso e del momento in cui Wax si è esibito con la canzone “Quelli che ben pensano“. A sfidarsi, nella seconda manche, sono le squadre di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Arisa e Raimondo Todaro. La prima sfida è stata vinta da Mattia, il quale ha ballato un paso doble con Benedetta.

Successivamente ha ottenere la vittoria è stata Isobel. Wax, invece, ha vinto la terza prova con la canzone che abbiamo citato poc’anzi. Nel corso della settimana lo abbiamo visto arrabbiarsi molto per delle critiche ricevute dai giornalisti ad Amici 22. L’allievo, per tale ragione, ha deciso di cogliere l’occasione per scrivere delle barre in risposta a coloro che lo hanno criticato, secondo lui, anche molto duramente. Qui possiamo vedere il video.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento.