Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Amici 22

Isobel si infortuna ad Amici 22

Una nuova puntata del Serale di Amici 22 ci attende domani sera su Canale 5. Qui scopriremo non solo il prossimo concorrente eliminato ma anche chi, tra i rimasti in gara, riuscirà a ottenere l’ambita semifinale.

In ogni caso, in attesa di questo momento, dalle anticipazioni di Amici 22 gentilmente proposte da SuperGuida TV e Amici News è emerso un dettaglio importante. Una notizia che sta preoccupando i fan della trasmissione e riguarda Isobel Kinnear.

Stando a quanto emerso al termine della seconda manche del talent show la ballerina è finita al ballottaggio contro Aaron, andato poi a rischio eliminazione. L’allieva di Amici 22 ha ballato Girls who run the world e, a quanto pare, si è fatta male. Secondo la ricostruzione Isobel avrebbe subito un infortunio al braccio ed è stata costretta a lasciare lo studio per raggiungere il fisioterapista. Questo per permetterle anche di capire cosa è accaduto, conoscere l’entità del problema e cercare di risolvere la situazione nel minor tempo possibile.

Tutti i suoi compagni di Amici 22 si sono molto preoccupati e sono andati da lei per comprendere meglio le sue reali condizioni di salute. Al momento non ci è dato sapere altro dalle anticipazioni del talent show. Quindi non siamo in grado di dirvi come sta Isobel e cosa le è successo nello specifico. Comunque sia ci auguriamo che l’infortunio che ha colpito Isobel sia di poco conto e possa riprendersi quanto prima. Considerando poi che la meta si avvicina e dopo tanti sacrifici fatti avere uno stop proprio ora sarebbe un peccato.

Vedremo se nel corso della puntata di Amici 22 ci saranno ulteriori chiarimenti e verranno riferiti più dettagli riguardo al guaio fisico che ha colpito Isobel. Seguiteci ancora per altre news sui ragazzi e sulla loro corsa verso il Serale.