A seguito delle selezioni delle prime due puntate di Bake Off Italia 2024 è stato ritenuto idonea a diventare un concorrente ufficiale anche Alfonso Discepolo. Tutto quello che sappiamo su età, vita privata e Instagram.

Chi è Alfonso Discepolo

Nome e Cognome: Alfonso Discepolo

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Napoli

Età: 32 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: graphic designer

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Alfonso non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @alfonso_bakeoff12

Alfonso Discepolo età e biografia

Il concorrente nasce a Napoli nel 1992 e anche se non abbiamo una data di nascita completa sappiamo che ha un’età pari a 32 anni. Nessuna informazione su peso o altezza. Queste sono le prime news per iniziare a capire chi è e quanti anni ha Alfonso Discepolo di Bake Off Italia 12.

Anche i dettagli sulla sua famiglia sono nulli e di conseguenza non sappiamo chi siano la madre e il padre o se ha fratelli o sorelle. Per quanto riguarda il percorso di studi ha una laurea e oggi il suo lavoro è quello del graphic designer.

Ha una passione per la pasticceria e ha un rapporto speciale con il lievito madre. Ama anche collezionare miniature: “Quella che più mi assomiglia è quella di Leonardo Da Vinci. Lo sento affine nel senso dell’approccio alle varie materie“.

Alfonso dice di sé che è un perfezionista: “Non mi arrendo finché non raggiunto un risultato“.

La vita privata di Alfonso di Bake Off Italia

Chi è fan di Alfonso Discepolo potrebbe essere curioso di avere maggiori informazioni sulla sua vita privata. Ha una fidanzata? O ha una moglie?

Sui suoi profili social non rivela se è fidanzato e nemmeno nel video di presentazione per Bake Off menziona una fidanzata. Di conseguenza dobbiamo dedurre sia single.

Nel caso in cui dovesse fare qualche rivelazione in più non esiteremo ad aggiornarvi.

Dove seguire Alfonso di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Dove seguire Alfonso Discepolo durante la sua avventura a Bake Off Italia 12? al momento lo troviamo solamente su Instagram dove condivide alcuni video spiritosi sulla sua esperienza nel cooking show.

Non sembra essere su Twitter, Faebook o TikTok.

Alfonso Discepolo a Bake Off Italia 2024

Alfonso Discepolo comincia il viaggio a Bake Off Italia 2024 durante le selezioni che si sono tenute nelle prime due puntate: “Non è stata una passeggiata di piacere, diciamo così“.

Davanti ai giudici ha portato dei biscotti al pistacchio, il suo gusto preferito. Ed è proprio grazie a tutto ciò che si è guadagnato un posto sotto il tendone:

“Merito di entrare nell’Olimpo della pasticceria perché per me non esiste accontentarmi di un risultato mediocre.

Esiste solo puntare alla perfezione e cercherò di portare solo il tendone dei dolci quanto più possibile perfetti”.

I concorrenti di Bake Off Italia 2024

Andiamo adesso a scoprire chi sono i concorrenti che fanno parte della nuova edizione di Bake Off Italia 2024. La lista completa:

Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

La conduzione è affidata ancora una volta a Benedetta Parodi. Per quanto riguarda i giudici, invece, troviamo Ernst Knam, Tommaso Foglia, Damiano Carrara e la new entry Iginio Massari.

Il percorso di Alfonso a Bake Off Italia 2024

Il percorso di Alfonso Discepolo a Bake Off Italia 2024 comincia a partire dal 6 settembre ma entra sotto il tendone come concorrente ufficiale dopo la seconda puntata delle selezioni.

IN AGGIORNAMENTO