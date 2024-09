Parliamo di Claudio Iacone, uno dei concorrenti di Bake Off Italia 12. Quindi vediamo le informazioni che riguardano, la famiglia, la vita privata, la biografia, il suo lavoro e i suoi sogni fino ai social.

Chi è Claudio Iacone

Nome e Cognome: Claudio Iacone

Data di nascita: 1996

Luogo di nascita: Porto Potenza Picena (MC)

Età: 28 anni

Professione: tecnico formulatore di vernici

Fidanzata: Claudio è fidanzato con Arianna

Figli: Claudio non ha figli

Tatuaggi: Claudio non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @claudio_bakeoff12

Claudio Iacone età e biografia

Parlando di Claudio Iacone, uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2024, andiamo a scoprire le informazioni che lo riguardano partendo dalla sua biografia, quindi quanti anni ha di dov’è e anche le notizie sulla famiglia e il lavoro.

Claudio è nato a Porto Potenza Picena, in provincia di Macerata e ha 28 anni di età. È un chimico, infatti lavora come tecnico formulatore di vernici, crea le vernici in parole povere.

Vita privata di Claudio Iacone di Bake Off

Sappiamo molto della vita privata e sentimentale di Claudio Iacone di Bake Off Italia 12, poiché lui stesso ne ha parlato. Ha una fidanzata di nome Arianna di cui è innamoratissimo. E la passione per la pasticceria è venuta fuori anche grazie a lei, perché è molto golosa.

Altre passioni di Claudio sono l’andare in moto e inoltre è anche sommelier. Infine è un grande tifoso della Roma.

Si definisce una persona metodica e precisa nel lavoro, ma nella vita di tutti i giorni è un po’ ansioso e anche pensieroso.

Dove seguire Claudio Iacone di Bake Off Italia 2024: Instagram e social

Volete seguire Claudio Iacone, aspirante pasticcere di Bake Off Italia 12, sui social? Allora vi segnaliamo il suo profilo Instagram.

Sul suo profilo ci sono molti contenuti che non riguardano solo la creazione di dolci, ma anche scatti della sua vita quotidiana con fidanzata e amici.

Claudio Iacone a Bake Off Italia 12

“La pasticceria è per me un porto sicuro, uno spazio tra me e i miei pensieri”, ha detto il concorrente di Bake Off Italia 2024 Claudio Iacone. E proprio riguardo la sua partecipazione al programma ha aggiunto:

“Essere nei 14 per me significa dimostrare a me stesso che valgo, sia come persona che come pasticcere ovviamente. Merito un posto nell’olimpo della pasticceria perché sono preciso, metodico e in questa avventura non ho intenzione di arrendermi”.

I concorrenti di Bake Off Italia 12

Dopo le prime due puntate fatte di prove per i casting, siamo arrivati alla formazione dei 14 concorrenti ufficiali di Bake Off Italia 2024. E sono: Giorgia Saccani, Helen Bartels Cole, Liza Merkuryeva, Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Giulia Pilloni, Francesco Beta, Francesco Giachino, Valeria De Crescenzo, Jessica Santucci, Manuela Inzillo, Domenica, Sergio Zuncheddu e Federica Polimeni.

A portare avanti l’avventura di questi aspiranti pasticceri troviamo alla conduzione come sempre Benedetta Parodi. Accanto a lei ci sono i giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. In questa edizione, inoltre troviamo un ospite speciale presente in ogni puntata per la prova tecnica e cioè Iginio Massari.

Il percorso di Claudio a Bake Off Italia 2024

Claudio Iacone di Bake Off Italia 12 ha conquistato i giudici con le sue creazioni ed è riuscito ad aggiudicarsi un grembiule dei 14 disponibili. Quindi ha iniziato il suo percorso nel programma.