NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

Amici 22

Luca Jurman ancora contro Amici 22

In questi giorni a scagliarsi nuovamente contro Amici 22 è stato Luca Jurman. Come sappiamo l’ex prof del talent show di recente sta spesso commentando quello che avviene all’interno del programma e così poche ore fa è tornato a dire la sua. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando nella puntata andata in onda domenica 12 febbraio Aaron, Federica e Angelina hanno affrontato una prova estemporanea di improvvisazione, giudicata da Charlie Rapino. Dopo le tre performance così proprio il talent scout ha dichiarato:

“Una piccola premessa: i “grandi” non provano. Sinatra non provava mai, spesso aveva una persona che cantava al posto suo nelle prove. David Bowie a malapena, Iggy Pop non prova, Marvin Gaye non provava…I “grandi” non provano, sanno quel che fanno. Una cosa è imparare, un’altra è provare”.

Le parole di Rapino tuttavia non sono piaciute a Luca Jurman, che a quel punto sui social ha detto la sua, facendo una critica ad Amici 22 e a Charlie stesso. Queste le sue dichiarazioni, riportate anche da Isa&Chia:

“Ma vi sembra normale dire in tv che i “grandi” non provano mai? Non solo è totalmente diseducativo, ma non è vero, anzi! […] Charlie ma cosa dici? Ma se Sinatra era considerato un perfezionista come pochi al mondo. Per non parlare degli altri. Insomma, str**zata più grande non si poteva sentire! Maria poi…che per anni ha visto tutti gli ospiti che ha avuto nei suoi studi fare sempre le prove, non ha detto nulla e anche gli altri zitti. Tutti i grandi artisti, non solo hanno sempre provato i loro concerti o le loro registrazioni, ma lo fanno tutt’ora, con meticolosità anche maniacale. Vogliono essere sicuri di portare sul palco la loro migliore performance, proprio per la responsabilità verso il pubblico. E questo richiede intere settimane di prove. Chiedete ad Eros Ramazzotti, Laura Pausini o perché no, a tutti i grandi di Sanremo, ospiti compresi, se non provano mai. Ma come si fa a dire certe cavolate?”.