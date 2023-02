NEWS

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2023

Amici 22

Sangiovanni e Giulia ad Amici 22

Oggi pomeriggio ha avuto inizio una nuova puntata del pomeridiano di Amici 22. A giudicare la gara di ballo è arrivata Eleonora Abbagnato. Quella di canto, invece, ha visto come protagonisti Beppe Vessicchio, Mr Rain e Sangiovanni. Quest’ultimo ha fatto molti complimenti a tutti gli artisti che si sono esibiti. A un certo punto è toccato a Megan, la quale ha dovuto fare una comparata con Giulia Stabile. La Abbagnato l’ha trovata molto bella e ha detto di vedere del potenziale e un’interpretazione forte. Dello stesso parere è stata anche la Celentano, nonostante abbia evidenziato le sue lacune tecniche.

Fatto sta che il pubblico in studio e a casa si è concentrato sul giovane giudice e Giulia. Loro due, infatti, sappiamo che sono fidanzati da ormai diverso tempo. Si sono conosciuti come allievi del talent di Canale 5 e oggi sono molto felici insieme. In tanti si aspettavo un saluto o almeno un’interazione tra loro, anche se minima. Invece gli spettatori hanno dovuto accontentarsi di un applauso da parte di Sangiovanni. Mentre la ballerina professionista non ha fatto alcun cenno. Siamo sicuri, però, che si siano salutati nel dietro le quinte. Non è escluso che un piccolo dialogo possa essere scambiato più avanti nella puntata.

Staremo a vedere. Di recente Giulia Stabile ha affermato: “Più andiamo avanti e più è bello“. Se la storia d’amore tra il cantante e la ballerina prosegue a gonfie vele, anche le soddisfazioni artistiche non mancano. Durante la settimana di Sanremo, infatti, Sangio è stato ospite nella serata dei duetti e ha cantanto “Fatti mandare dalla mamma” accanto a Gianni Morandi, riscuotendo il favore dell’Ariston.

