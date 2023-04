NEWS

Nicolò Figini | 1 Aprile 2023

Amici 22

La reazione di Malgioglio ad Amici 22

Questa sera va in onda una nuova puntata del Serale di Amici 22 e a cominciare a far scendere in campo i propri allievi sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Come sappiamo già dalle anticipazioni questa volta ci sarà solamente un’eliminazione tra due concorrenti mandati in ballottaggio. In ogni sfida, quindi, un ballerino o un cantante finirà a rischio di uscita.

I due professori citati in precedenza hanno deciso di sfidare la coppia formata da Raimondo Todaro e Arisa. Nella prima prova Aaron si è esibito sulle note de “La verità”. Mentre Mattia ha ballato un passo a due con Benedetta, alla quale Maria prima del Serale ha offerto un contratto proprio per danzare con il giovane allievo.

“Mattia ha il ritmo nel sangue”

“sei straordinario”

“io trovo Mattia sempre preciso e trovo ogni settimana un miglioramento”



MATTIA ZENZOLA SEI MAGISTRALE. 🤍#amici22

Fatto sta che alla fine delle due esibizioni i giudici hanno espresso il loro parere. In particolare è stata l’opinione di Cristiano Malgioglio a far molto divertire il pubblico: “Maria, non so che succede, mi sono venute le vampate di caldo. Con queste vampate che ho mi ha scombussolato ancora di più”. Questo perché ha quanto pare ha trovato molto suggestiva la performance dei due ballerini di latino, tanto che gli sono anche aumentate le vampate di caldo. Tanti spettatori si sono sicuramente trovati d’accordo con lui.

Adesso la gara proseguirà con tante altre gare. Le anticipazioni della puntata di Amici 22 sono uscite pochi giorni fa, in quanto le registrazioni sono avvenute giovedì sera. Adesso non ci resta che attendere e vedere chi sarà il concorrente eliminato tra coloro che andranno al ballottaggio. Noi vi terremo informati passo passo per on farvi perdere alcun passaggio.

