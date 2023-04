NEWS

Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Amici 22

La verità su Wax e Angelina

Durante il pomeriggio di ieri è stata registrata una nuova puntata del Serale di Amici 22, dove abbiamo assistito alle varie sfide. Angelina e Wax hanno avuto modo di affrontarsi in un guanto di sfida lanciato da Arisa in settimana. Peraltro la scelta dell’insegnante non ha fatto granché piacere al cantante, che dopo aver ricevuto la busta si è particolarmente lamentato come mostrato dal daytime.

Wax non si è sentito valorizzato dalla proposta della sua insegnante, ma Angelina ha provato a convincerlo che non gli manca nulla per fare bene e non deve preoccuparsi di mettersi alla prova. A differenza di altre volte, il cantautore si è convinto e ha accettato di buon grado quanto detto dalla sua insegnante. Ma come sarà andata?

A fornirci qualche dettaglio sono le anticipazioni di Amici 22. Lo scontro tra Angelina e Wax si è tenuto nel corso della terza manche, quando a sfidarsi sono state le squadre guidate da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo contro Arisa e Raimondo Todaro.

Sono stati proprio Wax e Angelina ad aprire le danze con questa prima prova tutt’altro che semplice. Il compito infatti prevede la scrittura sulla note di Ancora, brano storico della musica italiana interpretato da Eduardo De Crescenzo. A vincere è la giovane allieva di Amici 22, ma il suo compagno pare non esserci rimasto per niente male.

Come riferito infatti da SuperGuida TV e da Amici News, Wax ha detto: “Se ha vinto lei, ho vinto anche io”. Parole queste che per un attimo hanno acceso la speranza in alcuni su un possibile coinvolgimento sentimentale tra lui e Angelina. A stemperare però il gossip (e la ship) ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice ci ha tenuto a precisare e sottolineare che sono soltanto amici e niente di più.

Il rapporto tra Wax e Angelina, effettivamente, tiene banco da un po’ di tempo e tra chi crede siano uniti da una bella amicizia c’è anche chi si aspetta qualcosa di più. Ma no, i due si vogliono molto bene, ma sono solo due grandi amici!