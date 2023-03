NEWS

Nicolò Figini | 5 Marzo 2023

Amici 22

Samu e Federica al Serale di Amici 22

Amici 22 torna in onda su Canale 5 dopo la lunga pausa dovuta alla morte di Maurizio Costanzo. Per rispetto a Maria De Filippi, infatti, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda di tutte le trasmissioni e di dare tempo alla conduttrice di piangere la scomparsa del marito. Oggi pomeriggio, quindi, il pubblico può vedere la registrazione avvenuta a fine febbraio. Si tratta, perciò, della penultima puntata prima del Serale. Ma come è avvenuta l’assegnazione delle maglie per la fase successiva?

Dopo Alessio e Wax, che hanno vinto le rispettive gare di ballo e canto, a ottenere la felpa dorata è stato Samu. Il ballerino si è infatti posizionato al primo posto della classifica generale di ballo e così Emanuel Lo ha deciso di premiare il suo allievo, che ha ottenuto l’acceso alla fase finale del talent show.

È stato poi il turno di Federica di passare al Serale di Amici 22, dopo essere risultata prima nella classifica generale di canto. Dopo la gara il pubblico aveva urlato a suo favore. A loro si è aggiunta anche Arisa, la quale ha indicato la felpa d’oro. La giovane allieva si è molto commossa e dopo essersi esibita si è portata al banco la maglia tanto agognata.

La replica della puntata potrete vederla in streaming su Mediaset Infinity e WittyTV. Entrambe le piattaforme sono del tutto gratuite, di conseguenza non dovrete pagare alcun abbonamento.