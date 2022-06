1 Michele bravi professore ad Amici 22?

Anche se manca ancora qualche tempo all’inizio di Amici 22 in TV, i casting si apriranno tra non molto tempo. Gli addetti ai lavori, infatti, si stanno preparando per giudicare tantissimi altri ragazzi e ragazze che arriveranno da tutte le parti d’Italia per avere l’occasione della loro vita. Al momento non sappiamo con esattezza chi troveremo come professori. Molto probabilmente torneranno coloro che da anni ormai accompagnano i telespettatori. Stiamo parlando di Rudy Zerbi per il canto e Veronica Peparini con Alessandra Celentano per il ballo.

Salvo grandi sorprese anche Raimondo Todaro dovrebbe essere riconfermato, anche se non ci sono notizie ufficiali in merito. Nelle settimane più recenti, però, sono state rilasciate delle indiscrezioni sul futuro di Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ad Amici 22. Queste due, infatti, potrebbero uscire di scena: “Colpo di scena! Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli potrebbero essere fuori dal cast per la prossima edizione di Amici, perché impegnate in altri progetti“.

Nonostante ciò, però, Lorella in realtà sembrerebbe che sarà presente. Unica incognita, a questo punto, Anna Pettinelli. Proprio lei, infatti, potrebbe essere sostituita da un giovane collega, ovvero Michele Bravi. A riportare il rumor ci ha pensato il sito de Il Messaggero. Stando a quanto riferito da una fonte anonima sarebbe il cantante de “Il diario degli errori” che diventerà professore di canto:

«Michele Bravi è pronto». Secondo fonti vicine al cantante sembrerebbe che sarà proprio lui «da domani a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto». Domani i casting inizieranno e Michele ci sarà ne sono certe le fonti. Sarà lui a occupare la scrivania del docente della categoria canto che potrebbe essere lasciata vacante dalla Pettinelli? Non abbiamo certezza dell’indiscrezione ma quello su cui non abbiamo dubbi è il rapporto speciale che c’è tra Bravi e Maria De Filippi.

