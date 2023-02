NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Interviene la fidanzata di Paky di Amici 22

Il daytime di ieri di Amici 22, l’ultimo della settimana prima del pomeridiano di domenica, ha attirato l’attenzione del pubblico per un episodio preciso. E non parliamo dei nuovi ingressi Alessio e Benedetta! Grande attenzione è stata data anche al rapporto nato tra Paky e Maddalena.

Nella clip a loro dedicata, che si sofferma per l’appunto sui momenti di svago vissuti in casetta, vediamo i due ridere, scherzare, ballare e divertirsi insieme. Sebbene non ci sia niente di male, qualcuno degli altri allievi della scuola di Amici 22 ha pensato che tra loro possa esserci qualcosa. Un sentimento che vada oltre a una semplice amicizia.

A un certo punto del video Piccolo G e Cricca si sono lasciati sfuggire qualche battutina e hanno sottolineato come sia evidente che Maddalena provi del bene nei confronti di Paky. L’allievo di Lorella Cuccarini ha detto di aver visto una certa vicinanza in questi giorni in Casetta, ma a stopparlo è stata la stessa Maddalena: “Io non posso essere amica di nessuno che qua succede il macello”.

Così la ballerina di Amici 22 ha subito messo le cose in chiaro, anche se una parte del web sembra fantasticare un po’ troppo. Sotto a un post condiviso dalla pagina Amici News, tanti sono stati i commenti. Tra chi fa notare che non c’è nulla di male perché “l’amicizia tra uomo e donna esiste”. E chi, invece, sostiene che possa davvero accadere qualcosa tra Paky e Maddalena.

Nel leggere esternazioni di vario tipo, anche la fidanzata del ballerino di Amici 22 ha pensato bene di mettere fin da subito le cose in chiaro: “Per il vostro dispiacere tra noi è tutto ok. E io so tutto prima di tutti. Stiamo calmi. È fidanzato. Tranquilli tutti”.

Le parole della fidanzata di Paky di Amici 22

Con queste parole, quindi, la fidanzata di Paky ha voluto spegnere il gossip nato nelle scorse ore nella scuola di Amici 22.