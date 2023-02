NEWS

Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

GF Vip 7

La frase di Antonino Spinalbese

Il web non ha preso bene le recenti esternazioni di Antonino Spinalbese e c’è chi ne chiede la squalifica immediata. Su Twitter in queste ore sta circolando un video in cui l’haistylist ha pronunciato una frase che non avrebbe dovuto.

Ma cosa ha detto di così grave il vippone da fare indignare in questo modo il popolo della rete? C’è da dire che in questa edizione, purtroppo, di affermazioni di questo tipo ne abbiamo sentite parecchie e spesso i concorrenti sono “scivolati” in espressioni non di certo carine da ascoltare. Ad Antonino Spinalbese, tra l’altro, non è la prima volta che accade.

Gli utenti e fan del GF Vip 7 sono infuriati con il concorrente perché con questa frase ha urtato la sensibilità di molti, in un programma in cui si dovrebbe cercare di fare televisione e comunque scherzare nei limiti consentiti. Quanto detto, però, non ha nulla a che vedere con le risate. Antonino Spinalbese si trovava in giardino a chiacchierare con alcuni concorrenti, quando ad un certo punto in risposta a Edoardo Tavassi ha fatto questa uscita:

“Poi ci vedi tutti in tiro e facciamo i m***oloidi…”. La frase è in riferimento e un modo secondo lui goliardico per definire i comportamenti dei concorrenti durante le feste organizzate nella Casa. Dopo una prima risatina generale, alla parola pronunciata da Antonino Spinalbese è seguito un “No!”, secco. Reazione che ha portato quindi il ragazzo a scagionarsi dallo scivolone e rispondere: “E anche gli scemi”.

Nonostante abbia provato a mediare dopo quanto detto, il web ha chiesto espressamente che Antonino Spinalbese sia ripreso e, di conseguenza, ci sia per lui un provvedimento disciplinare.

E ancora il PARRUCHIERE dà il meglio di se per la seconda volta stessa parola sarà protetto anche questa volta???#gfvip #orianistas #thepisis #incorvassi #oriele pic.twitter.com/rvSCzmme3L — MDT (@MameDia99110874) February 3, 2023

Recentemente, oltre Antonino Spinalbese, anche Nicole Murgia ha pronunciato un’altra parola che sembra aver urtato la sensibilità del pubblico. In questo caso, però, il fatto non è stato accennato in puntata così come molti altri episodi.

Vedremo se dopo questa ennesima esternazione ci sarà invece un richiamo da parte del Grande Fratello Vip!