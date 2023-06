“Ti sei innamorato in casetta?”: la risposta di Cricca su Isobel gela i fan della coppia

NEWS

Debora Parigi | 12 Giugno 2023

Amici 22

Le parole di Cricca sulla relazione con Isobel ad Amici 22 lasciano i fan senza parole

Ieri sera si è tenuto al Rock in Roma l’evento dedicato agli allievi di Amici 22 in cui cantanti e ballerini si sono esibiti sul palco. Non ci sono state solo performance, ma anche momenti divertenti e domande e risposte anche un po’ compromettenti agli ex partecipanti all’ultima edizione del talent. A tal proposito, a Cricca è stata posta una domanda riguardante l’amore e che ha quindi tirato in ballo Isobel (dato che i due hanno avuto una breve relazione all’interno della scuola). Ma le parole dette dal cantante sono davvero inaspettate.

Non è passato molto da quanto Cricca, ospite a Verissimo, disse di essere ancora innamorato di Isobel e di sperare in una seconda possibilità. La ballerina, con il suo solito sorriso e gentilezza, aveva detto che avrebbe rivisto volentieri l’ex compagno e avrebbe voluto conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. L’ex allieva della Celentano aveva parlato del cantante con queste parole: “La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all’interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l’uno per l’altra. Si, lascio una porta aperta”.

Insomma i fan della coppia erano davvero molto speranzosi in un riavvicinamento tra loro e magari proprio un ritorno di fiamma. Ma adesso la frase pronunciata proprio ieri da Cricca ha sospreso. Il cantante ha letto la domanda: “Ti sei innamorato in casetta? Di chi?”. E non ha solo rivelato il nome (che tutti conosciamo), ma ha aggiunto anche una specie di commento che ha gelato i presenti. Ha detto: “Si, di Isobel. GRANDE ERRORE”. Le persone presenti hanno precisato che l’ultima frase era una semplice battuta, fatta più che altro per spiegare che “ci era rimasto sotto” e aveva sofferto dopo la fine della storia. Infatti pare che poi abbiano riso tutti. Però i fan hanno il dubbio che davvero non ci possano essere possibilità per il futuro della coppia.

Vi ricordiamo che questo evento di Amici 22 andrà in onda anche in TV. La programmazione è prevista per martedì 20 giugno alle 21.20 su Italia 1.