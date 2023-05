NEWS

Andrea Sanna | 6 Maggio 2023

Amici 22

La dedica di Wax ad Angelina

Siamo alla terza manche di Amici 22. I prof hanno deciso di schierare Aaron, Angelina e Wax. A vincere tra loro e iniziare è stata la cantante che ha dato il via alla lunga sfida.

Dopo aver vinto già la prima sfida contro Aaron, Angelina ha avuto la meglio anche sul secondo scontro con Wax. La cantante si è esibita sulle note di Tammurriata nera conquistando i presenti. Un altro momento emozionante è arrivato poco dopo, quando la giovane artista si è commossa. Ma come mai? Quando è stato il turno del suo collega è successo qualcosa.

Ed è proprio questa esibizione che è successo qualcosa, perché Wax ha pensato bene di dedicare il pezzo alla sua compagna d’avventura. Al termine dell’esibizione i due si sono stretti in un abbraccio intenso. Più volte si è dubitato sul loro rapporto e si pensava che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia, ma in realtà sono solo buoni amici.

Maria De Filippi, viste le reazioni dei presenti dopo il gesto di Wax, si è sentita in dovere di intervenire di nuovo e precisare appunto che Angelina e il cantante non sono fidanzati e non c’è nulla tra loro che vada oltre questo bellissimo rapporto. Chiarita questa cosa la sfida è proseguita con l’approdo in finale di Angelina ad Amici 22.

Potete continuare a seguirci per non perdervi nemmeno una news su Amici 22.