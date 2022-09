Prime lacrime ad Amici 22

Da pochi giorni è iniziato Amici 22 e finalmente abbiamo scoperto la formazione della nuova classe. A ottenere il tanto ambito banco è stata anche Rita, che ha conquistato il cuore di Alessandra Celentano. Proprio l’insegnante di classico infatti ha voluto a tutti i costi la giovane artista nella sua squadra, concedendole così la maglia che settimana dopo settimana dovrà riconfermare. In questi giorni così la ballerina ha iniziato le lezioni con la Celentano, durante le quali però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Alessandra infatti ha esplicitamente detto alla sua allieva che nelle prossime settimane dovrà impegnarsi per avere un cambiamento fisico. La maestra ha dichiarato di vedere Rita gonfia, e a quel punto ha parlato della possibilità di chiedere l’aiuto di un nutrizionista per poter raggiungere una perfetta forma fisica.

Tornata in casetta però l’allieva di Amici 22 è scoppiata a piangere, dopo la chiacchierata con Alessandra Celentano. Rita è stata così consolata dai suoi compagni e a quel punto la ballerina ha ammesso di non riuscire da anni ad avere la forma fisica che vorrebbe. Sul web nel mentre gli utenti come al solito si sono letteralmente divisi. In molti infatti hanno preso le parti della ballerina, mentre altri hanno concordato con le idee della maestra, che da sempre richiede una certa fisicità.

Nel corso della prossima puntata intanto Rita dovrà confermare per la prima volta la sua maglia. La ballerina riuscirà a tenersi stretto il suo banco? Non resta che attendere per scoprirlo.

