1 Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7 critica Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi, in queste ultime ore, è andata contro Ginevra Lamborghini. La prima ha infatti criticato dei comportamenti che non le sono per nulla piaciuti. Ieri sera sono entrati dei nuovi concorrenti e a quanto pare la Lamborghini si sarebbe strusciata su di loro dopo che aveva bevuto un po’ di alcol. A criticarla, appunto, è stata Elenoire che si è ritrovata in camera con Antonella e Sara per confidarsi (QUI il video).

Amore… Gambe aperte, non ti dico cosa ha fatto ieri con quei due nuovi. Tu sei là, io così sopra. A gambe aperte… L’ho vista io. Su quelli nuovi. Tutti e due. E questo poi… Io ho detto ‘Vabbè, tesoro, io vado a dormire, ciao’. Non vado manco in Chiesa a pregare. No, aveva bevuto. Ma tesoro, non è che le avevano fatto una flebo. Cioè, sei cosciente. Dovevi vederla, l’ho vista io. No, che sexy per i fatti suoi! Ero là io! Poi non questo, quell’altro, l’ha presa con le gambe sopra… Te lo giuro! Credimi, io stavo là.

A questo punto Sara del GF Vip 7 è intervenuto chiedendo: “Ma non c’era l’amica sua? Non c’era Nikita?“. Elenoire ha replicato: “Sì, ma lei… Sai che quella è come un ectoplasma“. Il discorso, poi, è anche continuato in un secondo momento in giardino con la partecipazione anche di Sofia Giaele De Donà: “Un circo! Ma perché questa mattina era ubriaca? Si è messa a bere…“

Ginevra a gambe sempre aperte però lei che dice “le unghie non le puoi toccare ma le tette si” va tutto bene, ahia Elenoire #gfvip pic.twitter.com/MULqBnOi41 — Chiara¹⁹☀️🤍🔥💯👩🏼‍🚒 (@dsavreit) September 23, 2022

Cosa accadrà quando e se Ginevra sentirà le parole pronunciate dalle concorrenti del GF Vip 7? Lo scopriremo presto. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Nel frattempo le notizie non finisco qui. Continuate a leggere…