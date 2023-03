NEWS

Nicolò Figini | 20 Marzo 2023

Amici 22

Durante la prima puntata di Amici 22 abbiamo assistito a diverse esibizioni da parte degli allievi del talent. Tante le sfide che sono state fatte e tra queste ci sono alcune esibizioni che hanno molto colpito il pubblico e non solo. Federica, per esempio, ha portato sul palco “Tango” di Tananai. La giovane cantante si è lasciata prendere dalle emozioni e ha trasmesso ciò che stava provando in quel momento a tutti quanti, compreso all’artista stesso.

Un altro studente, però, ha ricevuto le lodi di un Big del Festival di Sanremo 2023. In questo caso stiamo parlando di Samu, il quale si è esibito sulle note di “Cenere“. Lazza, colpito dalla sua performance, ha ricondiviso nelle proprie Stories di Instagram il video del ballerino taggando la pagina ufficiale di Amici.

La reazione di Lazza verso Samu di Amici 22

Purtroppo, però, ad Amici 22 non ci sono stati momenti allegri. Durante il Serale abbiamo assistito anche a delle eliminazioni, ovvero quelle di Megan ed NDG. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto un messaggio d’incoraggiamento da parte di Lorella Cuccarini, ha affermato:

“Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, un artista migliore, un cantante più bravo e ha una consapevolezza molto più grande di se stesso, del mondo che lo circonda, della vita, perché Amici è una scuola di vita soprattutto. Ora gli dico vai là fuori e spacca il mondo. Non ti buttare giù. Sicuramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo magari di andare più avanti, però uscire così secondo me è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Però oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti, non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa cosa me la porto fuori per futuri palchi e future esperienze”.

