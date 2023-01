NEWS

Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

Amici 22

Il compito di Todaro a Gianmarco ad Amici 22

In settimana Gianmarco ha ricevuto un difficile compito da parte di Raimondo Todaro. L’insegnante crede che dopo diversi mesi dall’inizio della scuola, non ci siano stati miglioramenti come sostiene invece la sua collega. Il ballerino di Amici 22, infatti, è allievo della maestra Alessandra Celentano. Gianmarco ha trovato un po’ ingiusta questa decisione e si è sfogato prima con un pianto liberatorio e poi con i suoi compagni in Casetta. Oltre a non sentirsi in grado di poter svolgere una coreografia simile, il ballerino ha anche aggiunto:

“Ma al Serale senza di me che fa? Tanto i suoi allievi li gestisce tutti la maestra. Che fa?”, ha detto con fermezza Gianmarco di Amici 22. Concetto ribadito poi anche nel corso della puntata odierna.

Secondo il danzatore, poi, Raimondo Todaro a differenza della sua insegnante anziché dargli motivi di migliorare lo starebbe solo affossando. Una situazione che inizia a stargli particolarmente stretta e che vorrebbe migliorasse. Dal canto suo il docente si è invece difeso ed è rimasto deluso dalle parole scelte dal ragazzo. Così ha spiegato che le cose non starebbero proprio così come dice, perché anche la Celentano ad Amici 22 avrebbe messo più volte in difficoltà anche gli altri ragazzi.

Gianmarco con fermezza (come si vede dal video CLICCANDO QUI) è convinto di quel che dice e crede che le cose siano in realtà molto diverse e ne ha preso le difese della sua insegnante. Maestra che, a sua volta, è intervenuta e spiegato e supportato la tesi del suo allievo. Secondo lei tutto è fatto per mettergli i bastoni tra le ruote: “L’unico in grado di fare questa coreografia è Ramon, ma tralasciando questo per me Gianmarco è un bravo ballerino e io li gestisco come meglio credo”, per poi spendere belle parole per Gianmarco. Anche Emanuel Lo ha detto la sua e crede che, in parte, Todaro abbia ragione. Dopo un battibecco, alla fine Gianmarco ha fatto comunque l’esibizione ad Amici 22 e si è ripreso la maglia.