Amici 22, registrata la semifinale (che vedremo stasera): i primi tre finalisti annunciati

Debora Parigi | 6 Maggio 2023

Ecco chi sono i primi tre finalisti di Amici 22

Registrazione all’ultimo minuto per l’ottava puntata di Amici 22, cioè la semifinale. Come sappiamo, ci sono stati dei casi di Covid nella scuola e quindi la registrazione della semifinale è slittatta proprio a oggi a poche ore dalla sua messa in onda. Quello che vi stiamo per raccontare grazie alle anticipazioni rilasciate da Amici News e Superguida TV lo vedremo in onda questa sera alle 21.25 su Canale 5.

Essendo la semifinale, vengono quindi annunciati coloro che andranno in Finale che sarà trasmessa in diretta domenica 14 maggio. La diretta è sia per non rovinare la sorpresa e soprattutto perché ci sarà il voto del pubblico da casa. Detto questo andiamo a scoprire chi sono i primi tre finalisti e come si è svolta questa semifinale.

A differenza degli scorsi due anni, nessuna differenza tra canto e ballo, ma tutti contro tutti. Divisi in squadre, ognuna di esse ha deciso chi schierare per un’esibizione e da lì la giuria ne ha premiato uno. Così la squadra ha avuto il boccino per le redini della manche Ci sono state tre manche (ognuna con tre sfide) che hanno quindi fatto uscire i primi tre finalisti.

Ogni volta che vinceva una squadra gli allievi di quella squadra andavano davanti alla giuria per il verdetto. La prima finalista è stata Isobel, il secondo Mattia e infine è toccato ad Angelina. Avremo poi un quarto finalista che però scopriremo solo stasera alla fine della puntata.