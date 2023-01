NEWS

Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Amici 22

Samu riuscirà a restare ad Amici 22?

Nella puntata di oggi, domenica 15 gennaio 2023, abbiamo assistito alla nuova puntata di Amici 22. A quanto pari alcuni ragazzi, la notte di Capodanno, hanno avuto dei comportamenti molto sbagliati. Sono andati contro le regole e adesso devono pagarne le conseguenze. Non sappiamo cosa sia accaduto perché Maria De Filippi non lo ha rivelato per rispetto del pubblico e per non far fare ancora più brutta figura agli allievi in questione. Stiamo palando di NDG, Valeria, Maddalena, Tommy Dali (eliminato senza possibilità di sfida), Wax e Samu.

Per ognuno di loro sono stati fatti entrare degli sfidanti. Il primo a esibirsi è stato Samu, il quale ha prima portato un suo pezzo contro il secondo ballerino. La giudice esterna, non molto convinta su cosa fare, ha chiesto una battle di hip hop. I danzatori hanno portato a termine il compito, ma a questo punto la professionista si è sentita ancora più confusa. Per tale ragione ha domandato alla produzione se fosse possibile congelare la sfida. Maria De Filippi glielo ha concesso e lui è uscita dalla studio.

Cosa succederà, adesso, al concorrente di Amici 22? Samu riuscirà a vincere e rimanere dentro la casetta? I due dovranno preparare, nel corso della settimana, una comparata. Per tale ragione il giovane sfidante rimarrà dentro la casetta con gli altri per prepararsi e avere l’occasione di entrare a far parte del talent. Staremo a vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Per il momento non abbiamo altre informazioni. Queste le potremo ottenere durante il daytime e poi dalle anticipazioni di domenica prossima.

Non esiteremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. QUI per il video.