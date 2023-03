NEWS

Nicolò Figini | 19 Marzo 2023

Amici 22

Ad Amici 22 torna Talisa

Ieri sera abbiamo assistito al debutto del Serale per quanto riguarda la nuova edizione di Amici 22. Purtroppo a essere eliminati sono stati Megan e NDG. Quest’ultimo, dopo un ballottaggio con Federica ha perso la possibilità di rimanere nella scuola di Canale 5. Queste le sue parole:

“Secondo me Nicolò oggi è una persona migliore, un artista migliore, un cantante più bravo e ha una consapevolezza molto più grande di se stesso, del mondo che lo circonda, della vita, perché Amici è una scuola di vita soprattutto. Ora gli dico vai là fuori e spacca il mondo. Non ti buttare giù. Sicuramente non me l’aspettavo. Mi aspettavo magari di andare più avanti, però uscire così secondo me è uscire a testa alta. Ovviamente tutti sognano la finale, sarei un ipocrita a dire il contrario. Però oggi l’ho vissuta come una finale. Non ho rimpianti, non ho avuto paura. Ero finalmente libero e questa cosa me la porto fuori per futuri palchi e future esperienze”.

Troppo presi dalle varie esibizioni, tuttavia, forse non vi siete accorti del ritorno di un’ex allieva del talent. Nel corpo di ballo di Amici 22, infatti, è presente anche Talisa. La ballerina ha partecipato nell’edizione numero diciannove, arrivando anche a gareggiare nel Serale. Adesso, a distanza di alcuni anni e dopo aver perfezionato le sue doti, è stata scelta per far parte del gruppo di professionisti.

Talisa è ballerina professionista ad Amici 22

Ad annunciarlo è stata proprio lei tramite la foto che potete vedere qui sopra, nella quale si mostra in compagnia di Giulia Stabile. All’interno della Story di Instagram scrive: “Ci state seguendo?”. E voi avete visto la prima puntata del Serale? Siete contenti o avreste preferito un esito diverso? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Non perdetevi tante altre news.