Nicolò Figini | 15 Gennaio 2023

Sonia Bruganelli rivela quanto guadagna

Sonia Bruganelli la vediamo ogni lunedì sera come opinionista al Grande Fratello Vip 7 accanto a Orietta Berti. Lei è molto apprezzata dal pubblico per la sua schiettezza e la sua onestà. Di recente, infatti, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero all’interno della quale rivela che cosa pensa di Chiara Ferragni. Quest’ultima, infatti, ha dichiarato che devolverà in beneficenza il cachet che percepirà al Festival di Sanremo. Queste le sue parole riportate anche da Gossip e TV:

“L’equivoco più ricorrente e fastidioso su di me? Che io faccia shopping sfrenato per fare rosicare tutti. Non è vero. Sui social metto le cose che mi piacciono per divertirmi, non la vita vera. Non ostento, gioco con quello che mi aiuta a superare tanti dolori. Di sicuro non metto le cose serie che faccio. Non sono come Chiara Ferragni, che convoca conferenze stampa. Certe cose si fanno in silenzio”.

Nella lunga chiacchierata, inoltre, Sonia Bruganelli ha anche svelato quanto guadagna. Non solo come opinionista, ma in generale con le sue attività. Ha ammesso di percepire un compenso che equivale a quello di un giocatore di Serie B. Nel 2005, infatti, ha aperto la società di casting Sdl con Lucio Presta, agente di Vip e marito di Paola Perego. Presta ha poi venduto la sua quota tre anni fa e Paolo Bonolis l’ha acquistata. La Bruganelli ha parlato quindi del suo successo davanti anche alla telecamera:

“Se sono stata chiamata in tv una seconda volta come opinionista è perché vado bene. La TV non fa sconti: se non funzioni sei fuori. Non so cosa avrei fatto senza Bonolis, mi sarei data da fare. Ce l’ho fatta grazie a lui e a me, che ho aperto un’azienda e riesco a tenerla in piedi. Se non avessi offerto a Mediaset produzioni di successo mi avrebbero già salutato“.

