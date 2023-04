NEWS

Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Amici 22

L’ex di Amici 22 Vanessa difende Isobel

Il daytime di ieri di Amici 22 ha suscitato grosse polemiche sul web. La puntata andata in onda come di consueto su Canale 5 si è aperta con Benedetta, Cricca, Maddalena e Aaron intenti a parlare. La prima ha iniziato a criticare Isobel per via di alcuni suoi atteggiamenti.

Secondo Benedetta Vari l’allieva di Amici 22 della maestra Alessandra Celentano avrebbe dei ritmi esagerati, arrivando ad allenarsi senza sosta anche durante la cena. A suo dire un disturbo per tutti gli altri. Venuta a conoscenza di queste dichiarazioni, Isobel ci è rimasta un po’ male e a intervenire al confronto tra le due è stata anche Maria De Filippi.

La presentatrice ha fatto sapere che il guanto di sfida tra Isobel e Mattia in programma questo sabato è stato annullato e che entrambi avrebbero dovuto danzare accanto a Benedetta. La ragazza, rimasta nella scuola per aiutare il ballerino nelle coreografie di latino, ha provato con entrambi in sala prove.

Il guanto è stato annullato a causa di alcuni atteggiamenti che Benedetta avrebbe avuto nei confronti della ballerina di Amici 22, notati anche da Simone Nolasco. Il professionista, intervenuto al confronto, ha preso le parti dell’allieva della Celentano e criticato i modi della Vari.

Sui social il fatto ha diviso il web e a dire la sua è stata anche l’ex protagonista di Amici 22, Vanessa Bellini. La ballerina ha preso le parti di Isobel e riservato qualche critica a Benedetta:

Commento Instagram dell’ex allieva di Amici 22, Vanessa Bellini

“La differenza tra mediocrità e professionalità sta anche e SOPRATTUTTO nel proseguire il lavoro OLTRE alla sala prove (e quindi a casa) esattamente come fa Isobel. Sentire fare questo discorso da una ‘professionista’, che dovrebbe quindi essere da esempio per altri, è grave”, ha scritto l’ex allieva di Amici 22. In tanti si sono trovati d’accordo con il suo punto di vista, altri invece hanno avuto da ridire.

Dopo lo spiacevole fatto verificatosi con Mattia (che ha coinvolto anche Maddalena), Benedetta ha fatto parlare ancora di sé per le critiche verso Isobel.