NEWS

Nicolò Figini | 3 Maggio 2023

La reazione di Wax alla nuova critica negativa ad Amici 22

Ormai Wax è abituato alle critiche dei giornalisti, in particolare da parte di una professionista con la quale ha anche avuto un confronto in una puntata precedente del daytime. Anche questa volta gli viene dato il voto “4” dopo le sue performance nel settimo appuntamento al Serale di Amici 22:

“Il piccolo principe del ghetto, in questa settima puntata del Serale, l’aspirante rapper Wax ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio, i capricci. Stavolta coinvolgendo ‘Quelli che ben pensano’ per farne un dissing contro la stampa, rea di non apprezzarlo a sufficienza”.

Successivamente la giornalista ricorda il momento in cui Wax si è sentito attaccato nel personale ed è scoppiato a piangere. Quella è stata la scintilla che ha accesso la scrittura delle barre nel brano citato poc’anzi:

“Il bad boy ha perso definitivamente il contatto con la realtà. In particolare con questa realtà: il fatto che scriva di un ‘artista’, a maggior ragione se aspirante’, è una benedizione, per l’artista in questione, non certo per il giornalista che passerà due minuti dopo ad altro”.

Viene menzionato come l’allievo di Amici 22 abbia contestato ai critici di aver bocciato la sua cover di “Ti regalerò una rosa“. Aggiungendo che le barre da lui scritte le ha trovate banali. La giornalista, quindi, ha aggiunto che i critici giudicano la performance e prenderla sul personale è un errore da principianti “o da paracarri che fingono di non capire per spostare l’attenzione“.

Per quanto riguarda la sfida con Angelina su “Ancora“, invece, ha scritto che lo studente di Amici 22 ne ha fatto uno scempio. Il giudizio si chiude così: “Wax continua a fare i caprici e fa bene. A oggi, sono l’unico motivo per cui si parla di lui“.

Non appena il cantante ha visto il nome della giornalista, anche se lo aveva già capito che fosse stata lei a scrivere quella critica, si è messo a ridere. E ha liquidato velocemente il giudizio senza commentare: “Certo che è lei, tutto chiaro. Posso andare avanti“. Su Mediaset Infinity troverete la puntata completa.