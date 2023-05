NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Maggio 2023

Parla Matteo Ranieri

Lo scorso anno a coprire il ruolo di tronisti di Uomini e Donne sono stati Matteo Ranieri e Luca Salatino. Tra i due come sappiamo è nata una bellissima amicizia, che è proseguita anche al di fuori del dating show di Maria De Filippi. A un tratto tuttavia Matteo e Luca hanno smesso di mostrarsi insieme, facendo intendere di aver avuto una lite. Per mesi così Ranieri e Salatino, che nel mentre è diventato un concorrente del Grande Fratello Vip 7, non si sono rivolti la parola, tuttavia nessuno ha mai saputo cosa sia accaduto tra i due. Adesso però sembrerebbe che le cose siano cambiate.

Inaspettatamente infatti poche ore fa Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno ripreso a mostrarsi insieme, segno dunque che le vecchie tensioni sono state superate. Poco fa però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Proprio Matteo, rispondendo alle domande dei fan sui social, è tornato a parlare della lite con Luca. Pur non entrando nei dettagli di quanto accaduto, Ranieri ha parlato della ritrovata unione con Salatino, e in merito ha affermato:

“Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi m**da. Chi mi segue da un po’ sa. Sono grato alle persone che mi seguono e mi supportano, ma non credo alla storia del dover dare per forza spiegazioni a tutti. Credo più in altro: rispetto, fiducia, onestà ecc…”.

Pare dunque che dopo la lite Matteo Ranieri e Luca Salatino abbiano ripreso a frequentarsi, segno che la loro amicizia è più forte di qualsiasi cosa.