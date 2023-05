NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Amici 22

Piccolo incidente per Wax ad Amici 22

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la semifinale di Amici 22, durante la quale sono stati decretati i 4 finalisti che domenica prossima si contenderanno la vittoria. Ad accedere all’ultima puntata sono stati Isobel, Mattia, Angelina e Wax, mentre Maddalena e Aaron sono stati eliminati a un passo dall’ultima puntata. Proprio ieri sera però ad attirare l’attenzione del web è stato l’allievo di Arisa, che ha avuto un piccolo incidente durante una delle esibizioni. Mentre stava cantando, Wax stava chiudendo delle porte usate per la scenografia, dietro le quali c’erano alcune ballerine professioniste. A un tratto però il giovane artista, preso dalla foga del momento, ha sbattuto contro una delle porte. Ciò nonostante Wax ha proseguito la performance senza fermarsi, e dopo la fine dell’esibizione ha commentato il momento con un sorriso.

Stando a quanto riporta la pagina Amici News, che come sempre riporta le anticipazioni di quanto avviene in studio durante le registrazioni, pare che il cantante nei minuti successivi all’incidente sia stato con un fazzoletto in bocca per qualche minuto. Tuttavia l’allievo di Arisa sta bene e al momento si sta godendo il suo posto in finale.

wax che sbatte contro la porta aiuto #amici22 pic.twitter.com/rPXVfmpYxP — ʳ (@waxiella) May 6, 2023

Qualche giorno fa nel mentre proprio Wax ha rivelato cosa ha significato per lui Amici 22, e in merito ha affermato:

“Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a fare e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose. Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. Poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo”.