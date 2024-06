NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Giugno 2024

Amici 23

In queste ore a esibirsi allo Stadio Maradona di Napoli è stato Ultimo. A prendere parte al concerto è stata anche l’ex allieva di Amici 23 Gaia, che è stata accolta da una folla in deliro.

La reazione della ballerina di Amici 23

Senza dubbio una delle protagoniste più amate di Amici 23 è stata Gaia. Col passare dei mesi infatti la ballerina è finita al centro dell’attenzione non solo per via del suo grande talento, ma anche per la turbolenta relazione con Mida, che ha vissuto diversi alti e bassi. Poco prima dell’inizio del Serale infatti i due hanno deciso di mettere in pausa la storia. Tuttavia l’ex allieva di Raimondo Todaro non è mai riuscita a staccarsi del tutto dal cantante e più volte ha cercato di riavvicinarsi a lui. Solo di recente intanto proprio Mida, durante un’intervista a Verissimo, ha riacceso una piccola speranza nei fan circa un possibile ritorno di fiamma con la ballerina e in molti si chiedono già cosa accadrà nelle settimane a venire.

Nel mentre in queste ore proprio l’ex allieva di Amici 23 ha ricevuto un inaspettato gesto di affetto da parte del grande pubblico. Come in molti sapranno Ultimo è arrivato allo Stadio Maradona di Napoli per due concerti evento. A prendere parte a uno di questi live è stata la stessa Gaia, che una volta arrivata all’interno della struttura è stata accolta da una folla in delirio. A quel punto la ballerina ha postato sui social il video del momento e in seguito ha aggiunto:

“Mi avete fatta piangere. Non me l’aspettavo tutto questo amore. Grazie, grazie, grazie”.

Gaia accolta al concerto di Ultimo da una folla in delirio pic.twitter.com/fomDKr5H9J — disagiotv (@disagio_tv) June 10, 2024

I fan di Amici 23 intanto continuano a sperare in una riconciliazione tra Gaia e Mida. A oggi tuttavia sembrerebbe che tra i due non sia ancora avvenuto il ritorno di fiamma, ma di certo prossimamente ne sapremo di più in merito.