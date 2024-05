NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2024

Oggi per i ragazzi di Amici 23 è arrivata un’inaspettata sorpresa: un guanto di sfida da parte di…Alfonso Signorini!

Mancano ormai poco più di due settimane alla finale di Amici 23 e finalmente a breve scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Domenica sera nel mentre in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale di questa edizione, durante la quale ci sarà un’ultima importante eliminazione. In attesa di scoprire cosa accadrà però oggi nel corso del nuovo daytime è successo qualcosa di totalmente inaspettato.

Ai 6 ragazzi ancora in casetta è arrivato infatti un guanto di sfida particolare, inviato nientemeno che da…Alfonso Signorini. Il prossimo 19 luglio infatti il conduttore dirigerà la Bohème di Puccini all’Arena di Verona e ha così pensato di inviare un compito speciale ai concorrenti di Amici 23. Queste le dichiarazioni di Signorini, che ha affermato:

“Vi consegno un taglio musicale dell’opera sul quale potrete dar vita, con la vostra creatività, a una vostra creazione. Voi ballerini potrete decidere come coreografare il brano. Voi cantanti invece potrete riarrangiarlo, scriverci delle barre, insomma riattualizzarlo come meglio credete”.

Ma non è finita qui. Alfonso Signorini ha infatti poi annunciato che nei prossimi giorni arriverà ad Amici 23 per incontrare i ragazzi e per vedere il lavoro svolto dagli allievi. Per uno di loro per di più ci sarà un premio speciale. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre in questi giorni i cantanti e i ballerini ancora in gara si stanno concentrando a pieno sulla semifinale, con la speranza di conquistare un posto in finale. Ma chi sarà a coronare il suo sogno? Lo scopriremo domenica sera su Canale 5, come sempre a partire dalle 21.30.