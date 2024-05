Amici 23, Holden sceglie la manager di Angelina Mango e Marco Mengoni!

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Maggio 2024

Amici 23

Arriva una notizia molto importante per la carriera di Holden. Il cantante di Amici 23 infatti oltre a sottoscrivere il contratto con la Warner, lavorerà con LaTarma Records. L’allievo sarà gestito dalle sapienti mani di Marta Donà, agente di Angelina Mango e Marco Mengoni.

La scelta di Holden

Ad Amici 23 ieri è andata in onda la semifinale di Amici 23, che ha visto l’annuncio dei concorrenti che si giocheranno la vittoria finale. Tra loro spunta anche Holden. Il cantante entusiasta, ha festeggiato questo straordinario traguardo e può festeggiare anche per ciò che sarà fuori.

Questo perché Holden con il suo primo EP (dove ci sarà un duetto speciale) non solo si legherà alla Warner, ma lavorerà anche con LaTarma, realtà discografica in ascesa creata dalle sapienti mani di Marta Donà. Sì, stiamo parlando proprio dell’agente di Marco Mengoni e Angelina Mango! Con entrambi ha svolto un lavoro eccezionale e si occupa di tanti personaggi di altissimo livello. Ora al suo team si aggiunge il giovane allievo di Amici 23. Un colpaccio eccezionale da parte sua, che ha sempre avuto fiuto per il talento.

L’annuncio è arrivato in queste ore attraverso le pagine ufficiali: “Felici di dare il benvenuto in LaTarma Records a Holden! Il 24 maggio esce Joseph, il nuovo EP di Holden per LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music, già disponibile in pre-order e in pre-save. Pronti per altra musica insieme”.

L’annuncio su Holden di Amici 23

Come si apprende da All Music Italia infatti fin dalla sua nascita, ad aprile 2022, LaTarma Records si è affidata alla BMG di Dino Stewart per la distribuzione. Adesso grazie al grande progetto portato avanti con Angelina, Marta Donà ha affida la distribuzione dei suoi progetti alla Warner Music Italy, con alla guida Pico Cibelli “e al suo servizio di distribuzione, ADA Music Italy con a capo Davide D’Aquino”, si legge.

Una gran bella notizia quindi per Holden e i suoi fan.