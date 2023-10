Spettacolo

Vincenzo Chianese | 4 Ottobre 2023

Amici 23

Proseguono gli scontri tra Anna e Zerbi ad Amici 23

Nonostante siano trascorsi soltanto 10 giorni dall’inizio di Amici 23, sembrerebbe che all’interno della scuola siano già partiti alcuni scontri tra i prof. Non è un mistero infatti che Rudy Zerbi non apprezzi particolarmente Holy Francisco, allievo di Anna Pettinelli, e fin dal primo momento tra i due c’è stato uno scontro. La scorsa settimana così proprio l’insegnante ha assegnato un compito al cantante, chiedendogli di esibirsi in puntata con Sere Nere, celebre brano di Tiziano Ferro. Francesco a quel punto si è confrontato con la sua prof, che a sorpresa ha deciso di rifiutare il compito, stracciandolo. Ma non è finita qui.

Poche ore dopo infatti Rudy ha inviato a Holy Francisco una seconda richiesta, stavolta chiedendogli di preparare Imbranato, sempre del cantautore di Latina. Ancora una volta però Anna ha deciso di rifiutare il compito e in puntata, la scorsa domenica, tra i due maestri c’è stato un battibecco. Oggi come se non bastasse nel corso del nuovo daytime è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Zerbi infatti ha deciso di riprovarci per la terza volta e così ha assegnato un terzo compito a Holy Francisco, sempre su una canzone di Tiziano Ferro, Il Regalo Più Grande. Il giovane artista a quel punto si è confrontato ancora con Anna Pettinelli, che per l’ennesima volta ha deciso di rifiutare il compito assegnato da Rudy. Stavolta la prof ha preso la lettera del suo collega e l’ha trasformata in una barchetta, e naturalmente il gesto ha fatto sorridere il pubblico.

Ma cosa accadrà dunque nel corso della prossima puntata tra la Pettinelli e Zerbi? Ma soprattutto, Holy Francisco riuscirà a soddisfare una delle richieste di Rudy? Non resta che attendere per scoprirlo.