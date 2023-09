Spettacolo

Andrea Sanna | 28 Settembre 2023

Amici 23

Il test per Holy Francisco ad Amici 23

Il temuto compito di Rudy Zerbi è arrivato! L’insegnante di Amici 23 ha voluto mettere subito alla prova Holy Francisco, per aver fatto troppo lo spavaldo. Il cantante infatti aveva detto ingenuamente e in maniera scherzosa che avrebbe fatto “il mazzo” al professore.

Così Rudy Zerbi ha pensato di metterlo alla prova e capire quanto fosse capace di dimostrare il suo valore. Nel farlo, però, il docente di Amici 23 ha messo alcuni paletti a Holy Francisco. Uno su tutti il non poter usufruire delle barre nel pezzo. Il ragazzo inizialmente aveva accettato il compito con entusiasmo, ma confrontandosi con i compagni ha manifestato dei dubbi.

Primo compito per Holy Francisco da parte del prof Zerbi che ha deciso di assegnargli "Sere nere" di Tiziano Ferro! #Amici23 pic.twitter.com/Jqbsxh7YxN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 28, 2023

Lil Jolie per esempio crede che il suo compagno di Amici 23 dovrebbe rifiutare questa proposta. Secondo lei Holy Francisco non dovrebbe farla perché molto lontana dal suo stile. Anche gli altri si trovano d’accordo sul fatto che sia un mondo troppo distante e che forse potrebbe dimostrare il suo valore con altri brani:

“Io so che sono in difetto, ma sfido chiunque a riuscire a fare bene un pezzo del genere. Forse solo Matteo…”, ha detto Holy Francisco sicuro.

Holy Francisco dopo aver ricevuto il compito del prof Zerbi si confronta con i compagni in casetta #Amici23 pic.twitter.com/kZ5erdFxpC — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 28, 2023

A quel punto Holy Francisco ha incontrato Anna Pettinelli, la sua insegnante per capire come agire. La docente senza troppi giri di parole ha risposto con un categorico “NO”, convinta si tratti semplicemente di una rivalsa da parte dell’insegnante contro il suo allievo di Amici 23:

“È una ripicchetta da bimbi dell’asilo. Ti ha tolto le barre, che tu le usi. Sere nere nella scuola la possono cantare in pochi e non tu. Sai che ci facciamo per questo?”, ha domandato Anna Pettinelli, per poi strappare il compito richiesto da Rudy Zerbi.

Subito dopo Holy Francisco incontra la sua prof Anna Pettinelli per parlare con lei del compito del prof Zerbi e… #Amici23 pic.twitter.com/9U2ImMDZX7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 28, 2023

L’insegnante gli ha detto che penseranno a qualcosa di diverso, ma non di certo alla richiesta del collega di Amici 23. Come reagirà ora Zerbi?