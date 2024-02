Grande traguardo per Rose Villain! Dopo Sanremo 2024 aprirà i concerti italiani dei Coldplay

Spettacolo

Nicolò Figini | 16 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ultime ore Rose Villain ha annunciato sui propri spazi social, a poca distanza dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024, che questa estate aprirà i concerti dei Coldplay in Italia.

L’annuncio di Rose Villain

Tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2024 a farsi notare non sono stati solo coloro all’interno delle prime posizioni. Certo, i brani di Annalisa, Angelina Mango, Irama, Geolier, Ghali e Mahmood sono forse quelli che si sentono di più in radio. Ma il pubblico a casa ha portato al successo, grazie agli svariati commenti sui social, anche altri brani che si sono piazzati più in basso in classifica. Questo è il caso di Rose Villain, per esempio.

Rosa, questo il suo vero nome, ha portato sul palco dell’Ariston il brano “Click, Boom“. Si tratta di una ballad che a un certo punto prende una piega inaspettata e diventa una canzone tutta da ballare. Ed è proprio qui che sta forse la forza del singolo, il quale è stato amato da migliaia di telespettatori.

Adesso Rose Villain sta ottenendo una soddisfazione dietro l’altra e tra non molto ne arriverà una tutta nuova. La cantante stessa ha rivelato che aprirà i concerti dei Coldplay nell’estate del 2024: “Questa estate aprirò i concerti dei Coldplay negli Stadi. Se sto dormendo non azzardatevi a svegliarmi, ca**o“. Per lei un sogno che diventa realtà e che si realizzerà nelle date del 12, 13, 15 e 16 luglio.

Tantissimi i commenti che esprimono gioia sotto il post, non solo da parte dei fan ma anche degli amici Vip. Possiamo citare la presenza di Ludovica Valli, Francesca Ferragni, Fred De Palma, Elenoire Ferruzzi e tanti altri. “Non ti ferma più nessuno, fiera di te da sempre. Brilli sempre più“, scrive qualcuno con entusiasmo.

Non vediamo l’ora di vedere cosa canterà e come se la caverà davanti a una platea dal vivo così ampia. Voi ci sarete?