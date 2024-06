Amici 23, aria di crisi tra Mew e Matthew? Parla lei e replica alle illazioni

NEWS

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Amici 23

Che succede tra Mew e Matthew? Alcuni fan pensano ci sia aria di crisi tra i due allievi di Amici 23. Lei interviene e replica alle illazioni circolate sul web.

Amici 23, crisi tra Mew e Matthew?

È finita da poche settimane l’avventura degli allievi di Amici 23, ma in ogni caso tra musica e gossip cantanti e ballerini continuano a essere sempre protagonisti. I fan in queste ore sembrano essere un po’ preoccupati per una coppia nata nel programma e temono che tra loro sia in corso una crisi.

Di chi parliamo? Facciamo riferimento a Mew e Matthew. Lei tra le favorite di Amici 23, ha abbandonato il talent prima della fase finale per motivi personali e Matthew non ha esitato a uscire con lei. Un momento di fragilità per la giovane cantante, che ha portato il suo fidanzato a starle accanto e dunque rinunciare anche lui alla possibilità di poter arrivare in fondo.

Sia Mew che Matthew dopo Amici 23 si sono sempre mostrati affiatati e molto innamorati. Una storia che sembra andare a gonfie vele e ha portato la cantante a realizzare un tatuaggio dedicato a lui. Nonostante tutte queste belle considerazioni, però, c’è chi pensa tra i due possa esserci aria di crisi. A insospettire i supporter della coppia sarebbe un tweet di Mew.

Su X, l’ex Twitter, l’artista ha condiviso un messaggio piuttosto preciso, che scaccia via questi pensieri. Al di là di come andrà il loro rapporto, per lei Matthew sarà sempre una persona alla quale sarà riconoscente. Insomma una dichiarazione importante che dimostra quanto il loro amore sia oltre. Eppure proprio questa frase che ha destato dei sospetti:

“Matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita, non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò sempre riconoscente, indipendentemente da come andrà la nostra storia d’amore. Non sapete nulla e mai lo saprete”.

Il post su Twitter di Mew

Queste parole da parte di Mew hanno lasciato un po’ interdetti alcuni fan di Amici 23. C’è chi ha pensato a una possibile crisi di coppia tra lei e Matthew.

Non è il caso di trarre conclusioni affrettate e senza essere al corrente della realtà dei fatti. Mew e Matthew sono sempre stati molto riservati per quel che riguarda il loro rapporto di coppia e questa frase sta a significare semplicemente che il loro legame è talmente forte che, al di là di tutto, saranno sempre importanti l’un l’altro. E a supportare questa tesi sono arrivati diversi utenti. Basterò questo a spegnere i rumor?