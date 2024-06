NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2024

Chiara Ferragni

Secondo i più maliziosi del web, in queste ore Taylor Mega avrebbe lanciato una palese frecciata a Chiara Ferragni. Il motivo? Una storia sospetta postata dall’influencer.

La storia di Taylor Mega fa discutere

Nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Taylor Mega, che secondo i più avrebbe lanciato una frecciata social a Chiara Ferragni. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa starebbe accadendo. Come abbiamo visto nella giornata di ieri si è discusso molto dei Ferragnez, per via di alcune indiscrezioni e di alcune dichiarazioni di Fedez che hanno suscitato non poco interesse da parte del web. Inizialmente si è infatti parlato del presunto divorzio tra l’imprenditrice digitale e il rapper ed è spuntata la presunta cifra (prontamente smentita dai legali di Chiara) che l’influencer avrebbe chiesto al suo ex marito per gli alimenti mensili.

Contemporaneamente il cantante, nel corso di una live sui social, ha lanciato frecciatine non solo all’ex cognata Valentina, ma anche al team dell’imprenditrice digitale. Per di più Federico ha anche rilasciato alcune dichiarazioni sul suo matrimonio che hanno fatto storcere il naso ai più.

Nel mentre sui social è spuntata una storia sospetta pubblicata da Taylor Mega, che in breve ha attirato l’attenzione. L’influencer ha infatti scritto il seguente messaggio: “Sentiti ridicola”, che secondo i più maliziosi sarebbe un riferimento a una celebre frase di Chiara Ferragni. Parliamo naturalmente di “Pensati libera”, che l’influencer sfoggiò su uno degli abiti indossati al Festival di Sanremo lo scorso anno. A quel punto qualcuno ha ipotizzato che la Mega stesse lanciando una frecciata alla Ferragni.

Tuttavia al momento non sappiamo quale sia la verità. Del resto Taylor non avrebbe motivo di scagliarsi contro Chiara e di conseguenza le ipotesi degli utenti, che restano in attesa di conferma, sono dunque da prendere con le pinze.