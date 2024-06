Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Giugno 2024

Sorprendente rivelazione arriva da parte dell’ex gieffino Vittorio Menozzi dell’ultima edizione del GF. A RDS Next si è lasciato andare a un’inaspettata confessione: “Dovevo andare ad Amici. Cosa è successo ai provini…”

GF, confessione inaspettata di Vittorio Menozzi su Amici

Mentre tutti gli occhi sono puntati sulla questione Ferragnez e l’imminente separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, c’è spazio anche per altre notizie in questa calda giornata di giugno. Dopo la presunta crisi su due allievi di Amici, ora a far parlare di sé è un ex protagonista del GF, il quale si è lasciato sfuggire una confessione decisamente inaspettata.

Facciamo riferimento a Vittorio Menozzi, che nella Casa più spiata d’Italia si è fatto conoscere nel corso dell’ultima edizione del GF. A RDS Next, trasmissione radiofonica condotta da Alessia Prete e Martina Nasoni, il modello ha confessato che non parteciperebbe più a un altro reality, anche se ce ne sono di vario genere. Escluso anche L’Isola dei Famosi: “Non è quello che sento mio e questa è una cosa che ho imparato con il Grande Fratello”.

Da qui la confidenza che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato. Vittorio Menozzi, infatti, aveva tentato la strada di Amici anziché del GF, ma qualcosa poi sembra essere cambiata all’ultimo:

“Io non dovevo andare a fare il GF, ma dovevo andare a fare Amici di Maria. Lo sapevo che questo sarebbe stato il colpo di scena. Io ho mandato delle clip dove cantavo e suonavo la chitarra. I ragazzi della redazione mi hanno detto ‘guarda, ci piaci’. Poi mi dicono che mi volevano vedere a Roma per ascoltarmi dal vivo. Poi però su Instagram mi hanno scritto i ragazzi del Grande Fratello e mi hanno detto ‘ti va di fare i casting?’”.

A convincerlo a buttarsi pare siano stati i suoi amici e conoscenti che gli hanno consigliato di provarci. Per tale ragione ha richiamato il GF, che l’ha subito convocato a Roma. Per chiarezza però Vittorio Menozzi pare sia stato chiaro e rivelato che avrebbe dovuto fare anche dell’altro e dunque chiesto disponibilità, che gli è stata concessa:

“Sono onesto, non trasudavo interesse. Ma nella vita più non ti frega nulla e più questa cosa succede. Poi devi sapere che la ragazza gestisce i provini del GF aveva lo stesso nome di quella di Amici, quindi mi richiama e mi dice ‘com’è andata?’. Io rispondo ‘bene, mi hanno fatto cantare quattro canzoni’. E lei rimane spiazzata ‘ma cosa, come ti hanno fatto cantare?’. C’è stato uno strano fraintendimento”.