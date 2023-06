NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Giugno 2023

Arisa parla della sua presenza ad Amici 23

Sono ormai diverse settimane che l’attenzione del web è focalizzata su Amici 23. Nonostante il talent show sia appena terminato, le indiscrezioni sulla prossima edizione sono già numerose, e riguardano in particolare il cast di prof. Come sappiamo infatti da giorni si mormora che ben due insegnanti potrebbero lasciare la trasmissione. Di chi parliamo? Di Arisa e di Raimondo Todaro. Secondo le voci di corridoio, al momento non confermate, pare che la cantante voglia tornare a dedicarsi alla sua musica, per provare anche ad accedere al Festival di Sanremo 2024, mentre pare invece che il ballerino, a seguito di una presunta discussione con Maria De Filippi, abbia deciso di abbandonare il programma. Solo nelle ultime ore proprio Todaro, incalzato da Fiorello a Viva Rai 2, ha rivelato se lo rivedremo a settembre all’interno del talent. Tuttavia la sua risposta vaga non ha soddisfatto la curiosità del web.

In queste ore invece a rompere il silenzio per la prima volta è stata Arisa. La cantante, intervistata dal settimanale Diva&Donna, ha rivelato che tornerà ad Amici 23 come prof solo a una condizione. Rosalba infatti vorrebbe conciliare gli impegni col programma con la sua musica. In merito così ha affermato:

“Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”.

Cosa accadrà dunque? Arisa riuscirà a trovare un compromesso con la produzione e tornerà ad Amici 23 come prof? Non resta che attendere a questo punto per saperne di più. Nel mentre seguiteci per tante altre news sul talent show di Maria De Filippi, e non solo.