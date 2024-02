NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Febbraio 2024

Amici 23

Nel corso della nuova puntata di Amici 23 ci sono stati alcuni problemi tecnici per Ayle, che ha sbagliato diverse volte l’attacco della sua canzone.

Problemi per Ayle ad Amici 23

Siamo nel pieno della nuova puntata di Amici 23 e anche oggi non sono mancati i colpi di scena in studio. Come da tradizione, tutti gli allievi sono saliti sul palco per affrontare le gare di canto e di ballo e non sono mancati i colpi di scena. Tuttavia a finire al centro dell’attenzione è stato Ayle. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

Il cantante si stava preparando a esibirsi con la sua canzone, quando a un tratto si è fermato. L’allievo di Anna Pettinelli ha infatti sbagliato l’attacco e ha così chiesto di poter ricominciare la performance, dopo aver fatto le sue scuse a tutti. Ma non è finita qui.

Pochi secondi dopo aver ricominciato, Ayle ha interrotto nuovamente l’esibizione ad Amici 23, non riuscendo a sentire la base della canzone. A quel punto il cantante, rivolgendosi a Maria De Filippi, ha chiesto: “Ma è la solita?”. La conduttrice, dopo essersi accertata che la base non fosse cambiata, ha aggiunto: “Sì è la solita. Sei tu che in questo momento sei un po’ agitato forse”.

Quel “mai una gioia” di Ayle non è mai stato così vero 😩😭 #amici23 pic.twitter.com/oH9ybSPtlA — 𝓡 🫧🍓 (@restachilll) February 4, 2024

Ayle così dopo aver ricominciato ha portato a casa l’esibizione, tuttavia il giovane artista non ha potuto fare a meno di nascondere la sua delusione.