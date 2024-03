Amici 23, le prime parole di Ayle e Kumo dopo l’eliminazione dal Serale (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 24 Marzo 2024

Amici 23

Ieri sera, nel corso della prima puntata del Serale di Amici 23, Ayle e Kumo sono stati eliminati. Di lì a poco hanno rilasciato le prime dichiarazioni.

Le parole di Ayle e Kumo dopo Amici 23

Sabato 23 marzo 2024 abbiamo assistito alla prima puntata del Serale di Amici 23 e due allievi hanno dovuto salutare per sempre la scuola. Il primo a uscire è stato Ayle, studente che Anna Pettinelli aveva fatto rientrare qualche settimana fa dopo che aveva scelto di andarsene per vari motivi.

Purtroppo il giovane cantante ha perso al ballottaggio contro Giovanni. “Non me l’aspettavo, ma è stata una bellissima sfida“, ha aggiunto. Poi l’ormai ex concorrente ha affermato di aver imparato a lavorare con la musica e oggi si sente più maturo da un punto di vista professionale e personale: “Sono cambiato sotto tanti punti di vista“.

Il pomeridiano è stato molto intenso e solo ora stava iniziando a controllare le proprie emozioni: “Essere arrivato fino a qui mi servirà per il futuro“. Ayle ha anche riletto un bigliettino che aveva scritto per il se stesso del futuro: “Stai sereno, hai appena iniziato“. Ora dovrà tornare ad abituarsi alla vita normale e come per lui lo stesso destino è toccato anche a un altro allievo di Amici 23.

Kumo è stato il secondo eliminato della prima puntata del talent in quanto ha perso l’ultimo ballottaggio contro Lil Jolie, che è entrata nel panico verso la fine. Come di consueto a informarli è stata Maria De Filippi come voce fuori campo mentre tutti si trovavano in casetta. Nell’intervista successiva a WittyTV ha rivelato che il suo ricordo più bello è “quando Emanuel mi ha dato la lettera e mi ha detto di sperare che il mio sogno si realizzi“.

Il ballerino non vuole rinunciare il desiderio di diventare ballerino e Amici 23 gli ha permesso di capire come funziona. “Impossibile che mi dimenticherò di tutto questo“, ha esclamato. Poi anche lui ha riletto il messaggio dentro il bigliettino, all’interno del quale si chiedeva: “Hai mostrato tutto ciò che sei?“. La sua risposta è stata affermativa e si è commosso facendo il suo augurio ai concorrenti rimasti: “Godetevela“.

Chi vincerà la corrente edizione del talent di Canale 5? Per scoprirlo non ci resta che aspettare ancora qualche settimana.