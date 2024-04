Amici 23, svelato chi è stato eliminato nella terza puntata del Serale: la segnalazione

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Aprile 2024

Amici 23

Ieri sera è stata registrata la terza puntata del Serale e, a differenza delle precedenti, c’è stata una sola eliminazione. Andiamo a scoprire chi è finito al ballottaggio e il nome del presunto concorrente che ha dovuto lasciare Amici 23.

Il nuovo presunto eliminato del Serale di Amici 23

Nelle precedenti puntate del talent abbiamo assistito a diverse eliminazione, per la precisione due a puntata. Ayle, Kumo, Giovanni e Nicholas hanno dovuto mettere da parte il loro sogno di arrivare in finale nonostante siano comunque rimasti soddisfatti del loro percorso dentro la scuola.

Ieri sera è stato registrato il terzo appuntamento con il Serale, che il pubblico vedrà sui propri schermi sabato 6 aprile 2024. Grazie alle anticipazioni sappiamo chi ha vinto le varie manche e siamo a conoscenza di tutte le liti che sono avvenute in studio. Una di queste ha per esempio coinvolto Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio.

Insomma, una puntata piena di avvenimenti che di certo non annoierà i telespettatori. I fan più affezionati, inoltre, dovranno affrontare una nuova eliminazione tra gli allievi di Amici 23 finiti al ballottaggio. Sappiamo che dopo la manche finale saranno a rischio eliminazione Lucia, Sofia e Lil Jolie, che si salverà per prima dopo essersi esibita di nuovo.

Stando ai rumor che circolano sul web pare che sarà proprio Sofia ha dover abbandonare la casetta e il sogno di vincere il talent. A dare l’annuncio, come al solito, è stata Maria De Filippi tramite la sua voce fuoricampo e non mancheranno nemmeno le lacrime da parte della ballerina, la quale comunque ringrazierà tutti per averle dato questa magnifica possibilità.

Vedremo solo domani se tale indiscrezione verrà confermata, ma molti pensano che andrà a finire proprio in questo modo. E voi per chi tifate? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di seguirci per altre news.