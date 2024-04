Amici 23, Zerbi e Celentano si travestono da Annalisa. Maria non resiste e la videochiama in diretta

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Aprile 2024

Amici 23

Zerbi e Celentano per il guanto di sfida di Amici 23 si sono travestiti da Annalisa. Maria non resiste e la videochiama in diretta

Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano non smettono di stupire ad Amici 23. I due insegnanti sono stati protagonisti di un balletto sulle note delle canzoni di Annalisa ed entrambi si sono travestiti da lei. Maria De Filippi ha pensato bene di comunicare il tutto all’ex allieva della scuola con una video chiamata.

Amici 23, Zerbi e Celentano si travestono da Annalisa

La terza puntata di Amici 23, secondo le anticipazioni emerse nelle scorse ore grazie ad Amici News e SuperGuida TV, è pronta a regalarci grandi emozioni. Mentre sono emersi i nomi degli allievi al ballottaggio finale per l’eliminazione, sappiamo anche che una ballerina ha avuto un piccolo incidente in studio e si è verificato uno scontro tra insegnanti e giudice. Ma non è finita qui.

La quota “trash” ce l’ha regalata come di consueto il guanto di sfida tra i prof di Amici 23. Ancora una volta gli insegnanti hanno dato il meglio di sé per questa particolare fase della partita, anche se come riferiscono le anticipazioni stavolta sarebbe finita in pareggio.

Ma c’è un episodio divertente che ha coinvolto due prof di Amici 23 e parliamo di Rudy Zerbi e della maestra Alessandra Celentano. Gli insegnanti si sono cimentati in un ballo con un mix di canzoni di Annalisa ed entrambi erano travestiti dall’ex allieva di Amici. Zerbi per dimostrare poi che indossava un reggiseno, pare aver fatto uno spogliarello. Divertita dal momento Maria De Filippi pare abbia videochiamato Annalisa per mostrarle in che modo si era conciato il suo ex insegnante.

Si tratta di sicuro di un momento esilarante della terza puntata di Amici 23, che non vediamo l’ora di vedere!

Per dovere di cronaca precisiamo infine che Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato sulle note di Tribale e Tuta Gold. Di certo ancora una volta ci avranno regalato delle belle emozioni. Mentre invece Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno danzato sulle note di una canzone anni ’60 di Rita Pavone.