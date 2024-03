NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Marzo 2024

Non sono mancate le risate oggi nel corso della nuova puntata di È sempre mezzogiorno. In diretta infatti Alfio ha indossato una tuta dorata e ha ballato sulle note di Tuta Gold di Mahmood.

Risate a È sempre mezzogiorno

Senza dubbio È sempre mezzogiorno è uno dei programmi più seguiti in Rai e da lungo tempo il grande pubblico della rete segue con passione la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Giorno dopo giorno la presentatrice infatti tiene compagnia a milioni di italiani e con la sua spontaneità ancora una volta ha conquistato il cuore dei telespettatori. Chi segue lo show sa bene che nel cast della trasmissione c’è anche Alfio Bottaro, il simpatico tuttofare che ha il compito di intrattenere gli ospiti, creare siparietti divertenti e di disturbare i cuochi mentre sono al lavoro. Proprio oggi, nel corso della nuova diretta del programma, è accaduto qualcosa che ha fatto sorridere il pubblico.

Mentre i cuochi stavano cucinando infatti è partita la canzone Tuta Gold di Mahmood, che in queste settimane sta scalando le classifiche. A un tratto proprio Alfio è entrato in studio indossando una tutina dorata. Il tuttofare, che aveva con sé anche 5 cellulari, come recita il ritornello del brano, ha iniziato a ballare sulle note del pezzo di Mahmood, facendo divertire i telespettatori e la stessa Antonella Clerici. Il video del momento ovviamente non è passato inosservato e ha così fatto il giro del web.

Ecco cosa accade quando parte “Tuta gold” a #ÈSempreMezzogiorno 😂@Mahmood_Music ti vogliamo bene 💛 pic.twitter.com/ww6x88k8il — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) March 5, 2024

Nel mentre Alfio solo qualche mese ha rivelato nel corso di un’intervista come ha conosciuto la conduttrice e come è entrato a far parte del cast di È sempre mezzogiorno. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Siamo cresciuti tutti e due a Grondona, a pochi chilometri da Arquata Scrivia, dove si sono trasferiti nella loro casa nel bosco. Così abbiamo iniziato a frequentarci, e quando Antonella stava per tornare in tv con È sempre mezzogiorno, mi ha detto ‘Ti porto con me’. Dopo qualche tempo sono stato convocato dalla redazione del programma”.