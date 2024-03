NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

Amici 23

Mancano ormai tre settimane alla partenza del Serale di Amici 23 e in queste ore è arrivato un primo spoiler sulla possibile composizione delle tre squadre.

Le squadre del Serale di Amici 23

Siamo sempre più vicini alla partenza del Serale di Amici 23. Come ormai è noto, la prima puntata della fase finale del talent show dovrebbe debuttare in prima serata su Canale 5 sabato 23 marzo e ormai tutto inizia a essere pronto per la partenza del programma. Oggi nel mentre andrà in onda la penultima puntata del pomeridiano di questa edizione, durante la quale assisteremo alla consegna di altre due maglie dorate. Attualmente dunque, considerando anche le felpe che verranno assegnate oggi, sono 10 gli allievi che hanno già ottenuto l’accesso al Serale.

La produzione nel mentre ha annunciato che i posti disponibili saranno solo 15 e di conseguenza, essendoci attualmente 17 ragazzi in casetta, dovranno esserci ben due eliminazioni. Entro la prossima settimana tuttavia scopriremo quale sarà il destino dei cantanti e dei ballerini e di certo potrebbero non mancare colpi di scena.

Mentre attendiamo di capire cosa succederà, in queste ore è arrivato un primo spoiler circa la possibile composizione delle tre squadre del Serale di Amici 23. A rivelarle è il portale MondoTv24. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che anche quest’anno ci sarà il team formato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ormai amatissimo dal grande pubblico. A tornare in squadra insieme dovrebbero essere anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Infine, di conseguenza, ad allearsi saranno Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.

Ogni prof, naturalmente porterà con sé i rispettivi allievi, che in questi giorni si stanno già preparando alla partenza del Serale. Ma cosa accadrà dunque nel corso dell’ultima puntata del pomeridiano e chi dovrà lasciare la scuola a un passo dalla partenza della fase finale?