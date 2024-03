NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Marzo 2024

C'è Posta per te

Lorella Cuccarini arriva a C’è Posta Per Te come ospite e scoppia in lacrime durante la storia di Salvo e Maddalena

Non solo Massimiliano Caiazzo! Questa sera infatti tra gli ospiti di C’è Posta Per Te c’è stata anche Lorella Cuccarini, testimone dell’emozionante storia di Salvo e di sua madre Maddalena.

Anche Lorella Cuccarini tra gli ospiti di C’è Posta Per Te

Questa sera nel corso della nuova puntata di C’è Posta Per Te abbiamo assistito a un’emozione dietro l’altra. Non sono mancati anche grandi ospiti, che hanno strappato un sorriso al grande pubblico del programma di Maria De Filippi. Dopo Massimiliano Caiazzo, ad arrivare in studio è stata anche Lorella Cuccarini, da anni una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo italiano.

L’amata showgirl è stata così testimone della bellissima storia di Salvo e di sua madre Maddalena. Il giovane uomo ha voluto chiedere scusa alla mamma, per averla lasciata sola nel momento più difficile della sua vita. Alla donna, che oggi per fortuna sta bene, è stato infatti diagnosticato un cancro al seno. Tuttavia Salvo, sopraffatto dalla paura di perdere sua madre, non è riuscito a starle vicino come avrebbe voluto e per questo motivo ha deciso di rivolgersi a C’è Posta Per Te.

Lorella Cuccarini nel mentre ha ascoltato le commosse parole di Salvo, che finalmente è riuscito a esprimere a Maddalena i suoi sentimenti. Fin dal primo momento la showgirl è apparsa visibilmente emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Poco dopo Lorella ha avuto modo di incontrare Maddalena e le due si sono lasciate andare a un lungo e caloroso abbraccio. Poco dopo i tre hanno lasciato insieme lo studio. Sui social intanto gli utenti hanno commentato emozionati questa toccante storia, che di certo è stata una delle più belle di questa edizione.