Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Annalisa

A distanza di quasi tre mesi dalla sua uscita, oggi Sinceramente di Annalisa è stata certificata triplo Disco di Platino.

Il vortice di Annalisa non si ferma più

Il periodo d’oro di Annalisa è ancora ben lontano dalla fine! Dopo un 2023 fatto di successi, soddisfazioni e traguardi mai raggiunti prima, la cantante anche in queste settimane si è imposta sulle scene musicali. Dopo la fortunata partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, la Scarrone ha scalato le classifiche con la sua Sinceramente, che è ormai già una hit. Ma non solo. Stasera, con un terzo concerto evento al Forum di Assago nel giro di pochi mesi, si chiuderà il primo tour di palasport dell’ex allieva di Amici. La tournée però non finirà qui. A breve infatti la cantante si esibirà all’Arena di Verona con due live unici per poi continuare a girare l’Italia intera per tutta l’estate.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, pochi minuti fa è arrivato l’ennesimo riconoscimento per la Scarrone. Sinceramente infatti è stata certificata triplo Disco di Platino in meno di tre mesi. Grande emozione dunque per l’artista, che sui suoi social ha affermato: “Grazie davvero a tutti. Ci vediamo questa sera al Forum per cantarla ancora più forte”.

Insomma pare dunque che Annalisa sia ancora una delle cantanti più amate e seguite del momento e di certo si sta godendo a pieno questo successo. Nel mentre prossimamente, come aveva già anticipato a Sanremo, la Scarrone rilascerà anche la versione spagnola di Sinceramente, che segue a quella francese e al remix con Bob Sinclar.

Ma come ci stupirà l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi in occasione di questi prossimi concerti? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo alla Scarrone, che di certo non deluderà le aspettative.