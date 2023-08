Amici 23, Emma ed Elena D’Amario al posto di Arisa e Todaro: l’indiscrezione

NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Agosto 2023

Amici 23

Le ultime indiscrezioni su Amici 23

Se ne stanno dicendo davvero di ogni, negli ultimi giorni, su Amici 23. Come ormai tutti sappiamo infatti dovrebbe esserci una vera rivoluzione nel cast di insegnanti, e stando alle insistenti voci di corridoio sia Arisa che Raimondo Todaro dovrebbero lasciare il talent show di Maria De Filippi. Proprio la cantante avrebbe deciso di tornare a dedicarsi alla sua musica, con la speranza di riuscire ad arrivare sul palco dell’Ariston in vista del prossimo Festival di Sanremo. Ma non solo. Stando a quanto si mormora, pare anche che Rosalba possa entrare a far parte del cast della nuova edizione di The Voice Kids. Ma chi dovrebbe prendere dunque il posto dei due prof?

Nelle ultime settimane sono state davvero numerose le indiscrezioni circa i possibili sostituti di Arisa e Raimondo, e tra i nomi emersi ci sono stati anche quelli di Alessandra Amoroso, Anna Pettinelli e di Giuseppe Giofrè. In queste ore come se non bastasse un nuovo rumor sta facendo mormorare il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo Tv infatti sembrerebbe che due amatissime ex allieve potrebbero prendere il posto di Arisa e di Raimondo Todaro. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emma e di Elena D’Amario. La voce naturalmente nel giro di poche ore ha iniziato a fare il giro del web e senza dubbio in molti sarebbero entusiasti se la notizia venisse confermata.

Precisiamo tuttavia che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi, e da parte dei canali ufficiali del talent show non sono ancora giunte conferme in merito. Nel mentre proseguono i casting per gli aspiranti cantanti e ballerini e tra poco più di un mese scopriremo finalmente da chi sarà composta la nuova classe. Non resta che attendere dunque per scoprire quello che accadrà.